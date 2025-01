La temperatura non fa paura: si rinnova il tuffo di Capodanno

TERMOLI. Quindicesima edizione del Tuffo di Capodanno sulla spiaggia Nord di Termoli, il primo patrocinato ufficialmente dall’amministrazione comunale adriatica. Nonostante un clima umido, sugli undici gradi, in tanti hanno voluto partecipare al bagno propiziatorio del 2025, tradizione che si è via via consolidata, riuscendo a scavalcare anche gli anni difficili del Covid.

Così, col suggello del riconoscimento istituzionale, si parte verso nuovi traguardi, accompagnati dall’immancabile Spiderman.

Momenti gioviali, con la preparazione e il riscaldamento sull’arenile, la corsa in acqua e il tuffo, per poi tornare sulla sabbia a commentare l’impresa, rilasciare dichiarazioni e la foto di gruppo, cartolina dell’evento.

Anche quest’anno la manifestazione è stata organizzata sul tratto di arenile prospiciente il lido balneare “La Lampara”. Nonostante una giornata inizialmente umida, nebbiosa e grigia, allo scoccare dell’ora X, ovvero mezzogiorno, il sole non ha voluto mancare all’appuntamento, regalando un tocco di magia a questo evento ormai storico.

I tanti temerari partecipanti si sono tuffati nelle gelide acque invernali con una grinta e una spensieratezza che facevano sembrare di trovarsi nel bel mezzo di una calda giornata estiva, con tanto di solleone tipico di luglio e agosto.

Quest’anno, il numero di bagnanti ha superato quello delle precedenti edizioni. Tra loro, non solo i “veterani” locali, ma anche alcuni turisti provenienti dal nord Italia, che non hanno resistito alla tentazione di partecipare a questa tradizione unica.

Tra i protagonisti, immancabili gli organizzatori storici Nicolino Catenaro e Pasquale Di Vito, insieme al mitico Oreste Natalizia, un “diversamente giovane” che ha partecipato a 14 delle 15 edizioni (e che pochi giorni fa ha disputato la maratona di Torino!). Presente anche l’inossidabile “Spider-Man”, alias Gaetano Atterrato, che non manca mai di colorare l’evento con il suo entusiasmo.

A impreziosire la giornata, la presenza di tifosi del Termoli Calcio, che hanno festeggiato in acqua non solo l’arrivo del 2025, ma anche il recente “closing” societario, con il passaggio della proprietà a una dirigenza tutta termolese.

Non è mancata un’opera artistica: Agostino Senese, noto per il suo giardino zen di pietre in equilibrio, ha realizzato di buon mattino suggestivi disegni sulla sabbia come augurio per il nuovo anno.

Il vice sindaco Michele Barile ha promesso che l’anno prossimo si unirà ai coraggiosi bagnanti.

Con questa splendida manifestazione, Termoli augura a tutti i suoi cittadini e ai molisani un felice e sereno 2025!