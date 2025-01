L’attesa più che decennale è finita: da lunedì via alla demolizione della cabina Enel a Colle Macchiuzzo

TERMOLI. Un sogno (o un incubo, viste le lungaggini di oltre 2 lustri) diventa realtà.

Comincerà domani l’opera di demolizione della cabina Enel a Colle Macchiuzzo, all’incrocio tra via degli Aceri e viale San Francesco.

La ditta “Spina”, incaricata dall’Enel, inizierà l’abbattimento. Per cinque giorni, dalle 7.30 alle 17.30, fino a venerdì 24 gennaio, sarà istituito il senso unico alternato con la presenza dei ‘movieri’. Sarà importante la migliore gestione del flusso viario, visto che si tratta dell’arteria che oltre a servire un quartiere popoloso e innesta sulla Tangenziale, porta all’ospedale San Timoteo. All’uopo la modifica alla viabilità viene imposta con una ordinanza comunale.

LA STORIA

Con deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri della giunta n. 127 del 17 aprile 2014 venne approvato il progetto di lavori di completamento delle opere di urbanizzazione di via degli Aceri e spostamento della Cabina Enel; con contratto sottoscritto in data 23 febbraio 2015, repertorio per rogito del Segretario Comunale n. 1893 i lavori sono stati consegnati alla ditta Spina Michele con sede in Campobasso alla contrada Vazzieri, 39, in data 9 marzo 2015.

Con nota protocollo 20775 del 4 maggio 2016 l’Ente approvava la perizia di variante in seguito alla quale i lavori riprendevano in data primo agosto 2016; con verbale del 5 settembre 2016 il direttore dei lavori li sospendeva in quanto risultava ancora da eseguirsi lo spostamento degli impianti elettrici alla nuova cabina elettrica, propedeutico alla demolizione di quella esistente a carico della ditta esecutrice dei lavori.

Trascorrono alcuni anni, con delibera di Consiglio comunale n. 51 del 19/12/2019 il Comune di Termoli ha disposto la concessione del diritto di superficie per la posa del manufatto edilizio da adibire a cabina elettrica di distribuzione sul terreno individuato catastalmente al Nuovo Catasto Terreni mappale 1471 foglio 34, per una superficie catastale di 100mq; la delibera di Consiglio comunale sopracitata non ha avuto seguito tenuto conto che la cabina elettrica è stata installata direttamente dal Comune di Termoli.

Con determina dirigenziale n. 1.216 del 30 giugno 2020 il Servizio Opere pubbliche ha approvato il certificato di regolare esecuzione della nuova cabina elettrica di via degli Aceri del tipo prefabbricata “box” omologata ENEL DG 2061 ED 7°.

A seguito di lunghe e copiose trattative negoziali con la società E-distribuzione S.p.A., già gestore della vecchia cabina elettrica di via degli Aceri, è emersa della documentazione, secondo la quale il Comune aveva l’onere di realizzazione della nuova cabina elettrica, di contro la società, all’epoca degli atti Enel–Distribuzione Spa, aveva l’incarico, sostenendone i relativi oneri, dello spostamento degli impianti elettrici dalla vecchia alla nuova cabina.

Vista l’urgenza di procedere con il completamento del progetto di lavori di riqualificazione di via degli

Aceri al momento sospeso, in attesa della demolizione del vecchio manufatto nelle more dello spostamento degli impianti elettrici nel nuovo locale cabina; ritenuto necessario pertanto, alla luce della documentazione presentata dalla società e dalla urgenza di chiudere i lavori di riqualificazione, così da evitare ulteriori aggravi di spesa, procedere con la stipula di un atto di concessione d’uso per il mantenimento della nuova cabina elettrica e relativa servitù per i sottoservizi con: durata 60 anni e corrispettivo: versamento una tantum di euro 500, tenuto conto dei costi di spostamento a carico della società pari ad euro 21.313,49 come da preventivo tecnico datato 15.06.2017, ad oggi ritenuto invariato, trasmesso dalla società via mail il 10 settembre 2021.

Per queste ragioni, la Giunta comunale dette atto dell’urgenza di procedere con il completamento dei lavori di riqualificazione di via degli Aceri al momento sospesi in attesa di demolizione del vecchio manufatto nelle more dello spostamento degli impianti elettrici nel nuovo locale cabina; di procedere, pertanto, al rilascio alla società E-distribuzione S.p.A di un atto di concessione d’uso per il mantenimento della nuova cabina elettrica in via degli Aceri e relativa servitù per i sottoservizi, tutte le spese derivanti dal contratto saranno a carico della società E- Distribuzione S.p.A. Ogni onere relativo allo spostamento degli impianti dal vecchio al nuovo locale cabina furono individuati totalmente a carico della società.

Trascorsi altri due anni e nella primavera scporsa, con l’impulso dell’assessorato ai Lavori pubblici e del Patrimonio, finalmente si ottiene il risultato atteso; poi finalizzato in questo primo scorcio del nuovo mandato elettorale.