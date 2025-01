Lavori in corso al termine, riapre venerdì l’ufficio postale di Mafalda

MAFALDA. Il sindaco chiede, Poste Italiane risponde.

La direzione provinciale ha inviato una nota al primo cittadino di Mafalda, Egidio Riccioni, che chiedeva lumi sulla data di riapertura dell’ufficio postale in paese, chiuso per lavori dal 10 dicembre scorso.

«Gentile sindaco, le comunichiamo che l’ufficio tornerà a essere regolarmente operativo, nella propria sede, dalla data del 17 gennaio 2025». Quindi, da domani, gli utenti non dovranno più recarsi a Tavenna, o in altre località.

“Accogliamo la solerte risposta della direzione di Poste italiane, ringraziandola per la tempestività, ci auguriamo che la data indicata per dopodomani, venerdì 17 gennaio, sarà rispettata, così da mettere fine ai disagi subiti dallo scorso 10 dicembre dalla comunità locale”.

L’ufficio postale di Mafalda è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale di Mafalda comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Tuttavia, la tempistica si era dilatata molto dai dieci giorni previsti e per questo, il sindaco Egidio Riccioni aveva scritto martedì scorso alla direzione provinciale di Poste Italiane, per chiedere informazioni in merito alla riapertura dello sportello di via Cristoforo Colombo 30.

Secondo il progetto di “Polis”, alla riapertura sarà possibile richiedere, direttamente a sportello, i “certificati Inps”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” e i certificati anagrafici e di stato civile. Almeno per oggi, ancora, la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, avviene attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Tavenna, disponibile secondo i consueti orari di apertura al pubblico dalle 8.20 alle 13.45.