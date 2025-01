Lavori sulla ferrovia e bus sostitutivi, divieto di sosta in via Duca degli Abruzzi

TERMOLI. I lavori sulla rete ferroviaria e il ricorso agli autobus sostitutivi hanno imposto anche una modifica alla disciplina della sosta nell’ambito della stazione di Termoli, in via Duca degli Abruzzi.

Esaminata la nota con la quale la società Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, comunica la necessità dell’esecuzione di “interventi infrastrutturali sulla tratta Pescara–San Severo”, la cui realizzazione, per la natura dei lavori, risulta incompatibile con la circolazione dei treni; dal giorno 16 gennaio al giorno 24 gennaio 2025, le imprese che effettuano il trasporto pubblico ferroviario regionale, organizzeranno un programma di servizi sostitutivi su gomma, di conseguenza sarà prevista per la stazione ferroviaria di Termoli interessata, la necessità di ospitare la sosta dei bus per consentire l’interscambio con i vettori ferroviari.

L’amministrazione comunale ha ravvisato la legittimità della richiesta e considerata la necessità di attuare tutti gli interventi necessari, utili a garantire la dovuta accessibilità in sicurezza dei bus sostitutivi delle corse ferroviarie, nell’ambito dell’area di via Duca degli Abruzzi interessata compresa tra l’uscita del sottopasso ferroviario che collega viale Trieste con la stessa via Duca degli Abruzzi e l’intersezione con via Giuseppe Mazzini; adottando gli opportuni provvedimenti viabilistici temporanei, come da planimetria allegata che forma parte integrante del presente provvedimento, provvedendo alla predisposizione di divieti, limitazioni e interdizioni di aree e/o tratti di strade comunali interessate, in relazione alle caratteristiche delle vie ed alle esigenze del traffico veicolare e pedonale per consentire l’effettuazione del programma di autobus in sostituzione delle corse ferroviarie, senza pericolo per la circolazione e per gli addetti alle operazioni.

Per questo, in vigore, fino alle ore 21 di venerdì prossimo, 24 gennaio, il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo di tutti i veicoli su ambo i lati del tratto di via Duca degli Abruzzi lato FF.SS. destinato alla sosta in entrata con direzione Unimol–Stazione Ferroviaria e per il tratto di via Duca degli Abruzzi destinato alla sosta e regolamentato a pagamento (strisce blu) prospiciente la nuova Stazione Ferroviaria che si estende per 90 metri circa.