Linee elettriche a singhiozzo: “Non possiamo continuare a vivere con questa incertezza”

BASSO MOLISE. Negli ultimi mesi, i cittadini del basso Molise sono stati testimoni di un aumento dei disservizi elettrici, con blackout frequenti e abbassamenti di tensione che mettono a dura prova la quotidianità. L’area, da tempo colpita da disagi, si trova ad affrontare una situazione che sembra non migliorare, con un impatto significativo sulle famiglie e le attività locali.

Da Termoli, passando per Guglionesi e Campomarino, le segnalazioni di interruzioni di energia elettrica sono ormai all’ordine del giorno. I disagi si estendono anche agli abbassamenti di tensione, che causano danni a elettrodomestici e attrezzature sensibili. Le interruzioni dell’elettricità sono diventate una fonte costante di stress, con ripercussioni negative sulla produttività e sul benessere della comunità.

Enel distribuzione, che gestisce la rete elettrica, è intervenuta più volte per risolvere i guasti, ma i cittadini lamentano che le risposte non siano sufficienti. L’azienda ha effettuato sopralluoghi nelle aree più colpite, ma gli interventi appaiono limitati e non sempre risolutivi.

In mezzo alla crescente preoccupazione, le voci dei cittadini chiedono risposte più rapide e interventi concreti. “Non possiamo continuare a vivere con questa incertezza”, “Abbiamo bisogno di soluzioni definitive per evitare che i disagi si ripetano”.

Mentre si continua a lavorare sulla rete, resta la domanda su come un problema così rilevante e continuo venga affrontato a lungo termine. La speranza di molti è che, oltre alla risposta immediata, vengano adottate misure più strutturate per garantire una fornitura elettrica stabile e affidabile. I cittadini del basso Molise attendono ora che la situazione venga presa seriamente in mano e che, finalmente, possano godere di un servizio che risponda alle loro esigenze quotidiane senza interruzioni.