Liste d’attesa, l’Asrem convoca i medici in pensione per attività aggiuntive

CAMPOBASSO. L’Asrem prosegue con le iniziative mirate a ridurre le liste d’attesa. Il direttore generale Asrem, Giovanni Di Santo, ha autorizzato, con apposita delibera, i medici specialisti ambulatoriali in servizio presso l’Azienda a svolgere attività aggiuntive fino al 31 dicembre 2025, in continuità con le misure adottate fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, come stabilito da un Decreto della Struttura commissariale, l’autorizzazione è stata estesa anche ai medici in pensione, ai quali verranno proposti contratti libero-professionali.

I medici specialistici ambulatoriali e quelli in pensione che parteciperanno al progetto per l’abbattimento delle liste d’attesa riceveranno una compensazione di 100 euro lordi per ogni ora di lavoro svolto.