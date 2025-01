Liste d’attesa: tempi lunghi per mammografie, migliorano cardiologia e oncologia

TERMOLI. I risultati delle azioni messe in atto dall’Asrem per ridurre i tempi di attesa mostrano miglioramenti parziali.

Secondo il monitoraggio delle 65 prestazioni ‘traccianti’, quelle controllate dall’Agenas e dal Ministero della Salute, si registrano alcuni progressi, ma permangono ancora criticità. Il report del sesto bimestre 2024 indica un miglioramento generale rispetto al 2023, ma i tempi di attesa restano elevati per alcune prestazioni.

Tra ottobre e dicembre 2024, per esempio, il tempo di attesa per una visita cardiologica è sceso a 96 giorni, contro i 142 dello stesso periodo dell’anno precedente. Per quella endocrinologica, si è passati da 152 a 146 giorni, mentre per l’oncologica i tempi sono scesi da 42 a 39 giorni. Tuttavia, alcune prestazioni come la mammografia monolaterale vedono un incremento significativo, passando da 240 a 392 giorni, mentre per l’ecografia del capo e del collo il tempo è salito da 218 a 232 giorni.

Per il 2025, Asrem continuerà a stipulare contratti con strutture private accreditate per l’acquisto di prestazioni sanitarie, cercando di garantire la continuità delle azioni per abbattere i tempi di attesa.