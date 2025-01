L’ultimo commosso abbraccio ad Antonio Lomma: «La famiglia piange un uomo meraviglioso»

GUARDIALFIERA. La chiesa di Santa Maria Assunta si è rivelata troppo piccola per accogliere tutti coloro che oggi pomeriggio, dalle 15.30, hanno voluto porgere l’ultimo saluto al 52enne Antonio Lomma, che ha perso la vita martedì scorso nel tragico schianto avvenuto sulla statale Bifernina, all’altezza del bivio di Lucito. La sua Fiat Punto si è scontrata frontalmente con un camion, impatto che non gli ha lasciato scampo, purtroppo.

Tanta la gente accorsa per i funerali, quasi tutto il paese, in un clima di lutto cittadino, come decretato con l’ordinanza del sindaco Vincenzo Tozzi. A celebrare le eseque padre Ambi, dell’ordine dei Pallottini, le cui parole, rivolte a familiari e amici hanno sottolineato quanto Antonio fosse stimato dalla comunità: «Ci accostiamo in silenzio al dolore grande di questa famiglia che piange un uomo meraviglioso».

A prendere parte alla celebrazione funebre molte persone da fuori paese, considerato che lui lavorava a Campobasso e aveva la compagna a Termoli, Vittoria. Una cerimonia vissuta nel ricordo del 52enne e nel dolore profondo.