L’ultimo saluto ad Antonio Lomma nel clima di lutto cittadino

GUARDIALFIERA. La comunità di Guardialfiera si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Antonio Lomma, avvenuta martedì scorso nello schianto mortale sulla statale Bifernina, mentre era alla guida della sua Fiat Punto, di rientro dal lavoro nel capoluogo. A seguito di questo drammatico evento, il Comune ha proclamato il lutto cittadino per il 30 gennaio 2025, come segno di rispetto e partecipazione al cordoglio collettivo.

Il sindaco, Vincenzo Tozzi, con un’ordinanza ufficiale, ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e la chiusura degli uffici comunali dalle 15 alle 16:30 di oggi, 30 gennaio. Inoltre, ha invitato tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali e culturali, nonché le attività private, a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune.

La notizia della scomparsa di Antonio Lomma, all’età di 52 anni, ha profondamente colpito la comunità locale. Il manifesto funebre annuncia con dolore la perdita subita dai familiari: la madre Giovanna, il fratello Giuseppe, la sorella Marisa insieme a Gianni, la cognata Liliana e la compagna Vittoria.

I funerali si svolgeranno il 30 gennaio alle ore 15:30 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Guardialfiera, dove amici e conoscenti potranno dare l’ultimo saluto a una persona cara e rispettata.

L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di questo lutto cittadino come occasione per esprimere vicinanza alla famiglia di Antonio Lomma e per rendere omaggio alla sua memoria. In questa giornata di dolore, Guardialfiera si ferma per ricordare un suo concittadino e testimoniare l’unità e la solidarietà di una comunità profondamente colpita dalla sua perdita.