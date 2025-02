Mammografo mobile in via del Molinello, lo screening ha coinvolto tante utenti bassomolisane

TERMOLI. Si è chiuso oggi pomeriggio, alle 16.30, il primo lungo ciclo di permanenza del mammografo mobile nell’area del distretto Asrem, in via del Molinello a Termoli.

Notevole l’affluenza che si è registrata dal 13 gennaio scorso, quando il camper è giunto sulla costa.

Tante le mammografie mediante mammografo mobile, a cura dei medici dell’Asrem. Hanno potuto effettuare l’esame le signore residenti in Molise, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, anche se è passato un periodo inferiore ai due anni dall’ultimo esame.

Nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, l’Azienda sanitaria regionale (Asrem) e la Regione Molise promuovono il programma di prevenzione secondaria della neoplasia della mammella, che riguarda le donne residenti in Molise tra i 50 ed i 69 anni, che non abbiano già effettuato una mammografia all’interno del programma di screening regionale negli ultimi 24 mesi.

La refertazione è veloce e prevede l’immediata attivazione del protocollo, nel caso si rilevi la necessità di approfondire gli accertamenti. In questo modo si interviene subito, aumentando le possibilità di cure efficaci, meno aggressive per la donna e con una maggiore possibilità di guarigione.

L’Asrem propone, presso i consultori familiari, gratuitamente altri importanti esami: le signore di età compresa tra i 30 e i 64 anni possono eseguire il test HPV, che consente di individuare le anomalie delle cellule del collo dell’utero, che precedono di molti anni l’insorgenza di un tumore.

Le giovani tra i 25 e i 29 anni possono invece eseguire il pap-test.

Il prelievo è semplice, non doloroso e dura pochi minuti. La popolazione molisana, ricompresa nella forbice d’età che va dai 50 ai 69 anni, viene nominalmente invitata ogni due anni ad effettuare la ricerca del sangue occulto nelle feci, esame utile a individuare anomalie relative al colon retto. Il kit per l’esame viene ritirato in farmacia.