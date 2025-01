CAMPOMARINO. Nuova iniziativa politica del gruppo consiliare di opposizione SìAmo Campomarino. Promossa una interrogazione a risposta scritta: viabilità e mancato rispetto del divieto di sosta in Corso Skanderbeg.

«Il Gruppo Consiliare SìAmo Campomarino si fa portatore delle rimostranze di cittadini ed esercenti che vedono letteralmente invaso da automobili il tratto di Corso Skanderbeg, tra l’ingresso della cittadina e la rotatoria in prossimità del Comando dei Vigili Urbani, a tal proposito lo scorso 10 gennaio il Consigliere Marialuisa Di Labbio ha presentato una interrogazione a risposta scritta. Come evidente, il malcostume causa un restringimento della sede stradale percorribile, con conseguente rischio di scontro tra automobili e rallentamento dei mezzi di soccorso ed emergenza, come purtroppo già verificatosi.

Ovviamente il fatto si manifesta in alcune ore del giorno e della sera a opera di avventori di locali pubblici che sostano indisturbati senza un minimo di ritegno e con impunita superiorità a dispetto della civile convivenza. La risposta al problema per superare “la totale inerzia” – come asserisce il Consigliere Di Labbio – non può certo essere il piantonamento costante dell’area da parte di uno o più agenti, ciò significherebbe distrarre le poche unità disponibili dal controllo del territorio, considerato tra l’altro che “in merito al problema viabilità e sul rispetto della legalità che, a ben ricordare, veniva posto come punto qualificante del programma amministrativo” – afferma Di Labbio nell’interrogazione. In conclusione Di Labbio chiede all’amministrazione “che si svegli dal torpore e si attivi senza indugio per il puntuale rispetto delle vigenti norme del Codice della strada”».