Molise alla Bit 2025: torna la sinergia con l’Azienda di soggiorno

TERMOLI. Dopo una pausa di un anno, torna la sinergia tra Regione Molise e Azienda autonoma di soggiorno e turismo per la promozione del territorio alla Bit di Milano, che non vide la partecipazione nel 2024.

Disposto un finanziamento di 50mila euro per la realizzazione delle attività di: animazione dello stand, reclutamento delle imprese turistiche e le attività di comunicazione e promozione. Obiettivo è il reclutamento attraverso pubblica manifestazione d’interesse delle imprese turistiche operanti sul e per il territorio regionale da inserire nelle agende acquistate dalla Regione Molise per incontri BTB con i buyer nazionali e internazionali.

Inoltre, realizzare attività di animazione dello stand della Regione Molise da realizzare attraverso incontri, seminari, speaking di approfondimento di tematiche affini al concept della partecipazione regionale alla BIT 2025, nonché attraverso performance artistiche di artisti molisani. Infine, attività di comunicazione e promozione (da realizzare attraverso la creazione di un ufficio stampa, attività di stampa di materiali informativi vari).