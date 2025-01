«Montenero seconda località turistica del Molise»

MONTENERO DI BISACCIA. «Una bella notizia»: la introduce così la sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, che rimarca i passi in avanti compiuti a livello turistico, località che ormai si piazza al secondo posto in Molise come ricettività. Ovviamente, da considerare come a Campomarino lido ci siano molte seconde case e il flusso di vacanzieri sfuggirebbe ai pernottamenti.

«Dall’analisi dei flussi turistici Istati 2023 si evince un gran risultato per il nostro Comune, che gratifica molto il lavoro svolto costantemente dall’Amministrazione. Montenero è la località molisana dove i turisti pernottano di più in assoluto in Molise rilevando una permanenza media di 9,85 notti per turista con 10.420 arrivi (il 7% di quelli molisani) e 102.684 presenze (21% del totale regionale).



Inoltre, siamo il secondo comune turistico della regione, dopo Termoli, per numero di presenze.

Ovviamente non ci fermiamo qui».