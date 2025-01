Palazzo Ducale cerca il nuovo comandante della Polizia locale

LARINO. Amministrazione comunale di Larino a caccia del nuovo comandante della Polizia locale. Indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un funzionario di Vigilanza – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione del Ccnl, Comparto Funzioni Locali 16.11.2022.

Sono richieste le competenze riconducibili all’area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione di cui alla declaratoria dell’allegato A del Ccnl 16/11/2022. Inoltre, i concorrenti al posto di funzionario di Polizia Locale oltre ai requisiti di cui al precedente Art. 1 possono far valere il possesso del seguente requisito al fine dell’attribuzione del punteggio per valutazione titoli: 1) essere dipendente di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in posizioni funzionali anche inferiori al posto per il quale si concorre purché abbia espletato servizio nell’ambito della Polizia Locale e sia in possesso di un diploma di laurea come innanzi specificato; 2) essere dipendente di ruolo, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica attribuita di Agente di Pubblica Sicurezza. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro la data e l’orario di scadenza.

Qualora il termine di scadenza per l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Pertanto, sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 14 del 29 gennaio 2025.