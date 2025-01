Parcheggi in divieto sui marciapiedi, in arrivo i “dissuasori”

TERMOLI. Marciapiedi occupati in modo abusivo dai veicoli che sostano in palese divieto. Accade a Termoli, un po’ ovunque, e di recente a prendere posizione erano stati i residenti di via De Gasperi, che lamentavano anche la difficoltà di spostarsi da parte di alcuni disabili nel quartiere.

Vicenda all’attenzione dell’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Miele, che li ha ricevuti due settimane fa.

Un incontro che non è stato vano, come ci avevano anche riferito gli stessi richiedenti, da noi intervistati.

Allo studio una ordinanza installare dei dissuasori, che delimiteranno la sede stradale dal marciapiedi, per impedire che i veicoli possano sostarvi.

Almeno tre le zone interessate, su via De Gasperi, appunti, via Pepe in centro e via Giappone, dove avvengono le situazioni più incresciose.