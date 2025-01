“PetacciatoAmoreMio”: «Il mio desiderio è quello di fare qualcosa di concreto per il mio paese»

PETACCIATO. Inizia un’entusiasmante avventura: la nascita di PetacciatoAmoreMio APS, un’Associazione di Promozione Sociale con l’intento di creare un punto di riferimento per la cultura, la socializzazione e il benessere psico-fisico della nostra comunità. Con un progetto che mira a stimolare l’impegno collettivo e a rafforzare il legame tra i cittadini, l’Associazione si propone di realizzare un “vortice culturale” che coinvolga attivamente i cittadini e li porti a vivere Petacciato non più solo come un luogo da attraversare, ma come un ambiente in cui crescere, collaborare e sentirsi parte di un progetto comune.

PetacciatoAmoreMio APS nasce dall’esigenza di creare nuove opportunità per i giovani e le famiglie della nostra zona, rispondendo alla scarsità di occasioni di aggregazione e di stimolo culturale e sociale nel nostro territorio, dove crescere e sviluppare i propri talenti. In particolare, l’Associazione si propone di promuovere attività culturali, artistiche e ricreative, inclusi eventi, spettacoli teatrali e musicali, laboratori creativi, mostre, e altro ancora, sempre con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e i più giovani; realizzare attività di promozione della tradizione locale, tramite laboratori culinari e percorsi alla scoperta degli usi, costumi e sapori del nostro territorio. L’Associazione vuole far riscoprire e apprezzare il valore delle nostre radici culturali e artistiche; organizzare attività educative e formative, come corsi di teatro, laboratori didattici per prevenire la dispersione scolastica, e azioni per combattere la povertà educativa.

In un mondo dove sempre più spesso i giovani sono attratti da stimoli digitali e da attività passive, PetacciatoAmoreMio APS vuole offrire un’alternativa sana e coinvolgente che stimoli la creatività, l’interazione e il senso di comunità.

Con un forte impegno verso l’inclusività e la partecipazione attiva, l’Associazione intende rendere ogni evento un’opportunità di crescita per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro età, storia o provenienza. Il nostro obiettivo è quello di abbattere le barriere economiche, affinché ogni persona possa accedere alle nostre iniziative senza alcun ostacolo.

«Invitiamo tutti a unirsi a noi in questo cammino. Che tu sia un giovane, un adulto, o semplicemente una persona desiderosa di fare la differenza, PetacciatoAmoreMio APS ha bisogno della tua energia e del tuo entusiasmo per trasformare Petacciato in una comunità viva, stimolante e partecipativa.

Con PetacciatoAmoreMio APS, il nostro obiettivo è che ogni evento, ogni incontro, ogni momento condiviso nelle strade del paese sia un passo verso un futuro più unito e solidale. Insieme possiamo realizzare grandi cose».

Elisabetta Candeloro, fondatrice di PetacciatoAmoreMio APS, racconta il suo ritorno alle radici dopo anni trascorsi lontano dal suo paese. «Petacciato è sempre stata nel mio cuore, un luogo che mi ha dato tanto e che mi ha accompagnato durante tutto il mio percorso di crescita. Dopo anni di studio e lavoro fuori, ho sentito il bisogno di tornare nella mia terra e restituire qualcosa alla comunità che mi ha vista crescere».

La passione di Elisabetta per l’arte, la cultura, le tradizioni e il turismo l’hanno spinta a intraprendere un progetto ambizioso e coinvolgente: la creazione di un’Associazione che sia un punto di riferimento per la crescita culturale, sociale ed educativa della comunità.

«Il mio desiderio era quello di fare qualcosa di concreto per il mio paese, un progetto che unisse la tradizione e l’innovazione, e che potesse far rivivere il territorio, coinvolgendo tutti, giovani e meno giovani».

Con PetacciatoAmoreMio APS, Elisabetta ha voluto creare uno spazio di opportunità, dove ogni persona possa sentirsi parte attiva di un processo di cambiamento e di rinascita.

«Credo fermamente che, con l’aiuto di tutti, possiamo tornare a credere in una comunità coesa, che non solo celebra il nostro passato, ma guarda anche con fiducia al futuro, promuovendo il nostro territorio e dando nuova vita alla cultura, alla creatività e al sociale»

La sua visione è chiara: una comunità che si ritrova, che collabora, che celebra la propria identità e che lavora insieme per un obiettivo comune: la rinascita di Petacciato come polo culturale e sociale, dove ogni persona ha l’opportunità di crescere e contribuire al benessere collettivo.