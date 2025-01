Più Alberi: «E se domani ci svegliassimo in una città più verde?»

TERMOLI. il comitato Più Alberi di Termoli, nato nel 2023, con l’impegno di piantumare alberi nella nostra città e promuovere iniziative a tema sul nostro territorio, evidenzia una situazione paradossale in cui verserebbe, dal losuo punto di vista, la nostra cittadina.

«Di fronte agli effetti sempre più deleteri del cambiamento climatico, la necessità di ripensare la città in chiave più verde è ancora più impellente. Sembra scontato dirlo eppure spesso la burocrazia o le smanie di partito mettono in secondo piano ciò che dovrebbe essere prioritario: la piantumazione di nuovi alberi. Crediamo che non si possa perdere altro tempo. Sogniamo di svegliarci in una città diversa: più verde, più pulita e più sana per chi la vive».

Ogni spazio utile della nostra città potrebbe diventare un’oasi verde, con più alberi, fiori e piante, uno scrigno di biodiversità e benessere sotto casa. No, non è solo un sogno ma un’idea facilmente realizzabile, basterebbe iniziare. Basterebbe considerare gli alberi per ciò che sono: un elemento essenziale per la vita di tutti e non un semplice arredo urbano.

In tante città la direzione è ben tracciata da tempo verso le soluzioni più green. Ci sono progetti, proposte e idee, ci sono amministrazioni e semplici cittadini che collaborano proficuamente per quello che è a tutti gli effetti un bene comune, una priorità assoluta: il rimboschimento dei quartieri per la mitigazione delle isole di calore e il miglioramento della qualità dell’aria. Dalle piccole alle grandi città, dai borghi alle metropoli, ci sono centinaia di progetti in atto: rotonde che diventano foreste come a Parigi (https://www.giardininviaggio.it/una-nuova-foresta-urbana-a-parigi/), palazzi che diventano boschi verticali come a Milano, viali alberati che diventano cura per le malattie come a Lousville in Usa (https://www.lifegate.it/louisville-alberi). Del resto gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di chiunque e una delle “armi” a nostra disposizione è rappresentata dai nostri amici alberi, veri e propri magazzini di C02 in cambio di aria pulita. I dati Istat del 2019 dimostrano che ogni anno un italiano produce circa 7 tonnellate di anidride carbonica, per neutralizzarle servirebbero circa 70 alberi a persona. E a Termoli, dove nel 2023 la nostra impronta ecologica è stata anche disegnata sulla spiaggia sotto il Castello, riusciamo a neutralizzare quella di ogni cittadino? Quanti alberi ci sono sul suolo termolese? L’ultimo bilancio arboreo, redatto dal Comune di Termoli, riporta la cifra di 8200 alberi su suolo pubblico, che rapportati agli attuali 31800 abitanti, fa circa 0,25 albero per cittadino… una cifra che fa davvero preoccupare, nemmeno un albero a persona!

Il comitato Più Alberi nasce nel 2023 con l’intento di far diventare Termoli una città più verde nel più breve tempo possibile e sin da subito si è spesa con le proprie forze – fisiche ed economiche – in attività di tutela degli alberi termolesi, di piantumazione e di educazione ambientale. Con il benestare dell’amministrazione precedente, abbiamo messo a dimora diversi nuovi alberi, curati periodicamente e innaffiati a mano d’estate ogni settimana. Sono state inoltre segnalate costantemente tutte le situazioni dove gli alberi erano a rischio alle varie autorità della città.



Anche nel 2024 il nostro comitato ha proposto al Comune progetti di nuove piantumazioni, tutte a carico di Più Alberi con il sostegno degli oltre 100 iscritti e dei numerosi simpatizzanti. Ma dal 7 novembre scorso, data in cui sono stati protocollati 6 progetti di piantumazione in alcuni giardini pubblici della città, e dopo due incontri in Comune, siamo ancora in attesa di una risposta ufficiale da parte del Sindaco e dell’assessora all’Ambiente. Il tempo giusto per piantare gli alberi è quello dei mesi invernali, poi con il caldo non sarà più possibile attivarsi e l’occasione di accrescere il patrimonio arboreo della città dovrà essere ancora rimandato. Ma perché perdere tutto questo tempo prezioso?

Perché abbiamo scelto i giardini pubblici

I luoghi scelti sono tutti provvisti di fontanelle per permettere a chiunque di poter annaffiare gli alberi durante i mesi più caldi. Nelle scorse due estati, ci siamo impegnati personalmente a portare acqua con le taniche agli alberi, a quelli piantati da noi e anche quelli messi dal Comune, alberi che sarebbero certamente morti per la siccità. Nei giardini dove vorremmo mettere a dimora i nuovi alberi sono presenti panchine senza un filo di ombra intorno. Questo d’estate rende il luogo invivibile durante il giorno, come spesso ci hanno raccontato genitori e nonni che portano i bambini a giocare. Come sarebbe bello se questi luoghi garantissero un giorno quelle ombre e quel refrigerio tanto desiderato da chiunque d’estate!

Le aree verdi prescelte sono:

– Giardino di Via Maratona (link alla mappa interattiva)

– Area verde via Germania (link alla mappa interattiva)

– Giardino Aldo Moro (link alla mappa interattiva)

– Parco pubblico contrada Colle Macchiuzzo (link alla mappa interattiva)

– Area verde lungo via Pertini (link alla mappa interattiva)

– Giardino contrada Fucilieri (link alla mappa interattiva)

Quali alberi abbiamo pensato di piantare

Nei progetti presentati (visionabili qui) abbiamo indicato solo ed esclusivamente alberi idonei al contesto urbano, resistenti all’inquinamento e alla siccità, con una buona stabilità, e senza aculei pericolosi. Aceri, Tigli, Amelie, Platani, Alberi di Giuda, Querce… Abbiamo disegnato delle mappe interattive rispettando tassativamente le distanze previste dalla normativa e abbiamo seguito tutto l’iter burocratico per avere il nullaosta del Comune di Termoli.

Sappiamo che c’è una programmazione sul verde in atto da parte del Comune e non abbiamo intenzione di interferire in alcun modo nè di invadere spazi già designati, però ci piacerebbe avere una risposta. Con le indicazioni dell’ufficio tecnico del Comune siamo disponibili a discutere i dettagli delle nostre proposte ma non rinunciamo al nostro obiettivo, quello di gettare ora le basi per avere il prima possibile una Termoli più verde, più bella, più sana e di conseguenza anche più vivibile. Il verde è patrimonio di tutti, di ogni singolo cittadino.

Avere una città con più alberi è un traguardo vicino e con il contributo dei singoli cittadini diventa anche più facile e più veloce da raggiungere. Immaginiamo le giornate di piantumazione come una grande festa dove chiunque può partecipare: famiglie, singoli cittadini e ovviamente l’amministrazione comunale.

Finora abbiamo collaborato con diverse scuole termolesi, con altre associazioni ambientali, organizzato eventi di educazione all’ambiente e piantato di recente anche tanti alberi nel Comune di Campobasso, invitati dall’assessore all’Ambiente. Ma la nostra città è Termoli e Più Alberi nasce per dare un contributo concreto su questo territorio.

Tutto ciò che abbiamo fatto e che vogliamo fare lo facciamo per quel sogno di cui vi abbiamo già parlato: svegliarci un giorno in una Termoli assai più verde di come si presenta oggi. Il tempo stringe e sprecarlo è un danno non di immagine o di forma: è un danno di sostanza per tutti noi».