Pnrr: a Guglionesi prende vita il progetto per la nuova mensa scolastica

GUGLIONESI. Nella giornata di ieri, lunedì 13 gennaio 2025, il commissario straordinario del Comune di Guglionesi, dottoressa Patrizia Perrino, ha approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova mensa scolastica destinata all’Istituto Omnicomprensivo “G. Rivera”. Un progetto ambizioso, finanziato con 840.000 euro grazie al programma europeo NextGenerationEU, nell’ambito del Pnrr – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2.

Il progetto, curato dall’architetto Antonio Notarelli, punta a creare una mensa moderna e funzionale, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica. Gli elaborati tecnici includono una relazione ambientale, uno studio geologico e un piano dettagliato delle opere architettoniche.

L’importo complessivo di 840.000 euro comprende sia i lavori di costruzione (615.643,75 euro) sia le somme a disposizione della stazione appaltante (224.356,25 euro), coprendo anche spese tecniche, imprevisti e pubblicità.

Il progetto è già stato inserito nel bilancio 2024 del Comune e prevede la supervisione del Responsabile Unico del Procedimento (Rup), l’architetto Notarelli. L’amministrazione comunale ha inoltre affidato i servizi tecnici e geologici necessari, garantendo il rispetto delle norme sulla trasparenza e sull’efficienza.

La nuova mensa rappresenta un passo significativo per migliorare le infrastrutture scolastiche di Guglionesi, offrendo un servizio essenziale per gli studenti. Grazie ai fondi europei e all’impegno dell’amministrazione, il progetto si configura come un esempio virtuoso di come il Pnrr possa trasformare i territori locali.