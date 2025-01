Pronto intervento sociale: apre lo sportello di prossimità su violenze di genere e dipendenze

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Aprirà domani lo sportello di prossimità a Santa Croce di Magliano, per raccogliere segnalazioni su violenze di genere e dipendenze. Assolve al compito di avvicinare il più possibile utenti sul territorio – anche delle località limitrofe – che difficilmente si muoverebbero per raggiungere centri antiviolenza o consultori e SerD lontani dalla propria località di residenza. Un vuoto che viene colmato con la sinergia tra enti e associazioni.

A renderlo noto, ancora una volta, il sindaco di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio, e l’amministrazione tutta. Ad occuparsene è l’associazione ‘Casa dei Diritti’, in seno al Servizio di Pronto Intervento Sociale, che svolgerà per il 2025 in favore dei comuni dell’Ambito Territoriale di Larino. Inizierà un nuovo cammino di ascolto, tramite lo sportello contro la violenza di genere e le dipendenze “, all’interno della nostra sede municipale. L’attività di consulenza gratuita, avrà cadenza settimanale- ogni giovedì, dalle ore 15 alle ore 17, in stretta collaborazione con i servizi sociali e il centro anti violenza “Bee Free Molise”, entrambi firmatari del protocollo Inter-istituzionale per il contrasto alla violenza di genere, promosso dalla Procura della Repubblica di Larino, che verrà dettagliato in una prossima conferenza stampa da definirsi.

Un progetto che rientra nel Pronto Intervento Sociale, a valere sul Pon Inclusione (FSE 2014–2020) Asse 6 – interventi di contrasto agli effetti del Covid-19 (eact-Eu), che si rivolge a tutti i cittadini residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale e Sociale di Larino, ed è volto alla realizzazione di interventi a favore di persone che versano in situazioni di emergenza ed urgenze sociali.

Al Servizio si accede per il tramite di una Centrale Operativa Sociale (Cos), in grado di dare risposta a bisogni urgenti e indifferibili, con particolare attenzione a minori non accompagnati, vittime di violenza, vittime di tratta, persone non autosufficienti, adulti in situazione di grave emarginazione sociale, pericolo o abbandono.