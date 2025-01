Protesi totale all’anca, a 103 anni in piedi dopo 24 ore

CAMPOBASSO. Una procedura chirurgica particolarmente delicata, portata a termine con successo: la buona sanità, questa volta, passa per l’Uoc di Ortopedia e Traumatologia del Cardarelli di Campobasso, diretto dal neo primario Giuseppe Melucci che, con la sua equipe, nei giorni scorsi, si è occupato di un paziente ultracentenario.

Classe 1922, il signor Donato, originario di Riccia, è stato sottoposto ad un intervento di protesi totale dell’anca sinistra con impianto a doppia mobilità per ridurre il rischio di lussazioni. Il giorno successivo il paziente è stato verticalizzato senza criticità e le sue condizioni generali sono ad oggi buone. Un lavoro di squadra che ha evidenziato professionalità e competenza all’interno di un reparto che, in Molise, rappresenta un importante punto di riferimento.

A far visita al ‘nonnino’ non è mancato il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, che, nell’occasione, si è confrontato con il team del reparto condividendo, con soddisfazione, la gioia per il bel risultato raggiunto.