Raddoppio ferroviario, al via i “sondaggi geologici” anche a Termoli

TERMOLI. Progetto di raddoppio ferroviario Termoli-Lesina, si comincia a studiare il tracciato anche sul territorio comunale di Termoli. La ditta Laboratori e Ricerche srl ha chiesto all’amministrazione comunale l’autorizzazione per iniziare con manomissione e occupazione del suolo pubblico il sondaggio geognostico per lo studio di fattibilità del progetto di velocizzazione della linea ferroviaria, da effettuarsi lungo la Strada Statale 16 per conto della Italferr.

L’autorizzazione ha validità un anno dalla data di rilascio della stessa. I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni ed essere ultimati entro e non oltre 1 anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione. Prima di iniziare i lavori il titolare dell’autorizzazione deve avvisare tutti i titolari e concessionari del suolo e del sottosuolo eventualmente interessati alla zona dell’intervento e prendere gli accordi necessari per evitare danni ai cavi, alle tubazioni, ai manufatti, alle zone alberate e/o a verde, alle banchine, alle scarpate, ai fossi e pertinenze in genere. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alla documentazione presentata e alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione.

I lavori devono essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale. Qualora si rendesse

necessario modificare la circolazione, il titolare dell’autorizzazione dovrà richiedere l’emissione della

necessaria ordinanza al Comando di Polizia Municipale del Comune di Termoli.

Durante l’esecuzione dei lavori deve essere posizionata idonea segnaletica di “lavori in corso”, come

prescritto dal Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni e leggi complementari.

Dovrà inoltre essere installato un cartello indicante gli estremi ed il titolare dell’autorizzazione, il direttore

dei lavori ed il nominativo dell’impresa esecutrice.