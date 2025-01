Sabato 18 gennaio è Open Day all’istituto Alfano-Perrotta

TERMOLI. Domani, sabato 18 gennaio, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Alfano-Perrotta apre le proprie porte alla città: dalle 15 alle 20 sarà possibile visitare i due plessi di viale Trieste e via Asia, che ospitano le classi del Liceo Scientifico e del Liceo Classico, quelle del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e del Liceo Scientifico Sportivo, della curvatura Biomedica e della sezione Rondine.

Un pomeriggio dedicato ai nuovi studenti del Liceo termolese e alle loro famiglie, accolte come da tradizione, dalla Dirigente Concetta Rita Niro, dagli insegnanti e dagli studenti che racconteranno la scuola attraverso laboratori e attività didattiche, tour guidati delle aule e delle nuove strutture, presentazione dell’offerta formativa innovativa arricchita dalla didattica per ambienti di apprendimento (DADA), lezioni e simulazioni nelle nuove aule di Scienze e Fisica STEM con visori e realtà virtuale, CadCam, laboratori di Lingue, attività sportive. Durante l’Open Day sarà attivo anche un punto di segreteria per le iscrizioni, a disposizione delle famiglie in entrambi i plessi, viale Trieste e via Asia.

“Nutre la mente soltanto ciò che la rallegra”, amava affermare sant’Agostino»: all’Alfano-Perrotta si punta proprio sul benessere, sul sentire e sentirsi-insieme come chiave del successo nella relazione educativa.

Il totale dei nuovi iscritti all’Istituto Alfano-Perrotta nello scorso anno scolastico è stato di 200, superiore alle più rosee aspettative dopo il numero record dell’anno precedente, ben 225, in linea con il trend di crescita degli anni prima: 169 nel 2020-21 e 190 nel 2021-22.

Una scuola da anni in costante crescita che ha scelto di partire dalle solide basi della tradizione verso il mare aperto dell’innovazione.

«Attualmente frequentano la nostra scuola circa 900 alunni suddivisi in 46 classi, con una media di alunni per classe di 20,1 per lo Scientifico e di 15 per il Classico. L’anno scorso abbiamo formato 3 classi prime di Liceo Scientifico, 4 di Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, di cui una a curvatura sportiva, 1 ad Indirizzo Sportivo e 2 di Liceo Classico».

In base ai dati del MiM i nostri studenti iscritti all’università conseguono sempre ottimi risultati con un eccellente inserimento nel mondo lavorativo.

Aspettiamo i ragazzi, insieme ai loro genitori, sabato 18 per aiutarli a verificare e a valorizzare i loro talenti, offrendo un ambiente ed un clima di lavoro sempre più adeguati alla loro crescita.