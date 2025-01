Sanità, «Il Molise è commissariato da troppo tempo»

TERMOLI. Come abbiamo reso già noto, il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato, a Termoli, al convegno ‘La colpa medica’, incontro promosso dal direttore dell’Uoc di Ginecologia dell’Ospedale San Timoteo di Termoli e al quale ha partecipato, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato.

Presenti, oltre al sindaco di Termoli, Nico Balice, il Senatore Costanzo Della Porta, l’Onorevole Elisabetta Lancellotta, il presidente del Tribunale di Larino Michele Russo, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Larino Michele Urbano, il direttore generale Asrem Giovanni Di Santo, il direttore dell’UOC di Ginecologia del San Timoteo, Vincenzo Biondelli.

Interventi di Elvira Antonelli, Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Larino, Vito Trojano presidente Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e Giovanni Carmellino professore di Diritto Processuale Civile dell’Università degli Studi del Molise.

Nel salutare il Sottosegretario Marcello Gemmato, “spesso presente in Molise e vicino alla nostra Regione”, il Presidente Francesco Roberti ha sottolineato come “la politica debba mettere in condizione i medici e il personale sanitario di lavorare in maniera serena, con le giuste strutture e strumentazioni. È il modus operandi per offrire una buona sanità al paziente”.

“Dal mio insediamento ho lavorato a stretto contatto col direttore Asrem, Giovanni Di Santo – ha ricordato Roberti – Ci siamo messi letteralmente alla ricerca di medici e professionalità, valorizzando al contempo i nostri valenti medici. Stiamo creando il giusto entusiasmo nei reparti. C’è ancora tanto da fare, ma noi ci crediamo e chiediamo la collaborazione di ognuno nel fare il proprio dovere. Il personale sanitario ha il grande compito di accompagnare il paziente nel suo percorso di cura e, inoltre, grazie al confronto quotidiano possiamo lavorare sulle criticità, migliorando l’offerta sanitaria”.

“È evidente come la Regione Molise sia commissariata da troppo tempo, tra le altre cose senza risultati raggiunti, perché sono sbagliati modelli e metodi – ha sottolineato il Presidente Francesco Roberti – Stiamo lavorando per cambiare le condizioni iniziali, in modo da poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Ringrazio il Governo per le risorse messe a disposizione in favore della sanità della Regione Molise, indispensabili per riorganizzare tutto il sistema, al fine di renderlo virtuoso da un lato e di qualità dall’altro”.

“La Regione Molise deve ambire a far diventare la sanità attrattiva per le altre Regioni, permettendo anche la possibilità di introiti in favore del sistema sanitario – ha ribadito Roberti – Inoltre, noi utilizzeremo altre risorse sulla formazione continua di medici e di tutto il personale sanitario, indispensabile per l’obiettivo di una sanità di qualità”.