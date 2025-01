Scelte etiche e giuridiche, a Termoli confronto sulla colpa medica e i profili di responsabilità

TERMOLI. Il 24 gennaio, l’Auditorium di via Elba a Termoli ospiterà un evento di grande rilevanza per il mondo giuridico e sanitario, dal titolo “La Colpa Medica: profili di responsabilità civile e penale del sanitario tra scelte etiche e giuridiche”. A partire dalle ore 9.00, esperti del settore medico, giuridico e istituzionale si confronteranno su temi di cruciale importanza per il panorama della responsabilità medica.

Il convegno si aprirà con gli indirizzi di saluto di importanti personalità, tra cui l’onorevole Elisabetta Lancellotta e il senatore Costanzo Della Porta. A seguire, prenderanno la parola Francesco Roberti, presidente della Regione Molise, e Nicola Balice, sindaco di Termoli, Michele Russo, presidente del Tribunale di Larino, Michele Urbano, presidente del Coa di Larino e Giovanni Di Santo, direttore generale Asrem.

La parte introduttiva vedrà gli interventi di Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute, e Vincenzo Biondelli, direttore dell’Uoc di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Il convegno toccherà tematiche di grande rilevanza professionale e sociale. Tra i relatori, il professor Vito Trojano, presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, affronterà il tema delle “Linee guida e ruolo delle società scientifiche” in ambito medico, mentre Elvira Antonelli, procuratore capo della Procura della Repubblica di Larino, parlerà della “Responsabilità penale del medico”. Giovanni Carmellino, professore di diritto processuale civile presso l’Università del Molise, approfondirà il tema della “Colpa medica e profili rimediali nelle controversie con il sanitario”.

L’evento sarà moderato dall’avvocato Micaela Bruno e darà diritto a 4 crediti formativi per i professionisti del settore legale, grazie al riconoscimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i professionisti del settore sanitario e legale di confrontarsi su questioni etiche e giuridiche, in un contesto sempre più complesso e articolato come quello della responsabilità medica.