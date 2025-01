Spiaggia Abile: 20 tirocini di inclusione sociale nel settore dell’accoglienza turistica

MONTENERO DI BISACCIA. Opportunità di Inclusione Sociale: Tirocini per persone con disabilità nel Progetto “Spiaggia Abile”. Dopo la presentazione avvenuta una decina di giorni fa, al porto turistico “Marina Sveva” di Montenero di Bisaccia, pubblicato l’avviso per venti tirocinanti.

Il Comune di Montenero di Bisaccia, in collaborazione con i partner regionali e nell’ambito del progetto “Spiaggia Abile,” ha annunciato un’importante iniziativa volta a promuovere l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità. Grazie a un finanziamento di 1.200.000 euro erogato dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno attivati 20 tirocini di inclusione sociale nel settore dell’accoglienza turistica.

La finalità principale di questa iniziativa è favorire il processo di de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità attraverso percorsi di autonomia. I tirocini rappresentano un’occasione unica per acquisire competenze, migliorare l’accesso al mondo del lavoro e rafforzare la partecipazione attiva nella società.

I tirocini, della durata di due mesi, si svolgeranno presso operatori turistici locali, tra cui strutture ricettive, uffici di promozione turistica e organizzazioni del terzo settore nei Comuni di Montenero di Bisaccia, Termoli, Petacciato e Campomarino. Questa sinergia tra enti pubblici e privati mira a creare un contesto inclusivo, stimolante e formativo per i partecipanti.

L’iniziativa è rivolta a 20 persone con disabilità, di cui 9 posti riservati a membri di associazioni o partner del progetto “Spiaggia Abile”. I candidati devono essere residenti in Molise, avere un’età compresa tra i 18 e i 45 anni e possedere una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92. Inoltre, è richiesta la condizione di inoccupazione o disoccupazione al momento della candidatura.

Per garantire un processo di selezione equo e trasparente, saranno considerati criteri specifici come le capacità psichiche, motorie, l’autonomia nella cura personale e le competenze lavorative. Un punteggio minimo di 30 è necessario per accedere alla graduatoria finale.

Il percorso di tirocinio prevede 120 ore di attività distribuite su otto settimane, con un impegno settimanale di 15 ore. Parallelamente, i partecipanti dovranno completare 18 ore di orientamento, suddivise in attività di primo livello e orientamento specialistico/tutoraggio, gestite da un soggetto promotore accreditato.

I tirocinanti riceveranno un’indennità di partecipazione pari a 420 euro mensili, per un totale di 840 euro. L’indennità è cumulabile con altre forme di sostegno al reddito e sarà proporzionale all’effettiva partecipazione, che deve raggiungere almeno il 70% del monte ore previsto.

La gestione dei tirocini sarà affidata a un soggetto promotore qualificato, incaricato di coordinare l’orientamento, sottoscrivere le convenzioni con i soggetti ospitanti e monitorare l’andamento del percorso formativo. Gli operatori turistici partecipanti fungeranno da soggetti ospitanti, mettendo a disposizione ambienti e risorse adeguate per l’accoglienza e il supporto dei tirocinanti. Il successo dell’iniziativa dipenderà anche dalla partecipazione attiva dei tirocinanti, che saranno chiamati a rispettare le regole aziendali, mantenere un comportamento professionale e collaborare con i tutor assegnati.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 19 febbraio 2025 alle ore 12:00, utilizzando il modulo ufficiale (Modello A) disponibile presso il Comune di Montenero di Bisaccia. La documentazione richiesta include una copia della certificazione di disabilità, un documento di identità valido e un attestato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego. Le domande possono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it, specificando nell’oggetto “Domanda per l’individuazione di utenti disabili in favore dei quali attivare tirocini di inclusione sociale.”

Il progetto “Spiaggia Abile” rappresenta un modello innovativo per la promozione dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Attraverso la collaborazione tra istituzioni pubbliche, enti privati e associazioni locali, si punta a creare un ambiente che valorizzi le competenze individuali e riduca le barriere all’inserimento lavorativo.

Questa iniziativa, oltre a offrire opportunità concrete di crescita personale e professionale, contribuisce a sensibilizzare la comunità sul tema della disabilità e sull’importanza di un approccio inclusivo.

Il bando per i tirocini di inclusione sociale nel quadro del progetto “Spiaggia Abile” segna un passo significativo verso una società più equa e accessibile. Invitiamo tutti gli interessati a cogliere questa occasione per migliorare le proprie prospettive di vita e contribuire attivamente al tessuto sociale ed economico della regione Molise.