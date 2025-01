Spiaggia abile, Roberti: “Orgoglioso di prendere parte all’iniziativa”

MONTENERO DI BISACCIA. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, questa mattina, venerdì 17 gennaio 2025, ha partecipato, alla Marina di Montenero di Bisaccia, in località Costa Verde, alla presentazione del progetto ‘Spiaggia Abile’, promosso dalla Regione Molise, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha lo scopo di migliorare l’accessibilità delle spiagge lungo la costa molisana.“Siamo orgogliosi di prender parte a questa iniziativa – il commento del Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti – Tra le altre cose, oggi presentiamo un progetto nato quando io ero ancora il sindaco di Termoli e ricordo l’importanza di fare squadra con gli altri primi cittadini dei Comuni costieri molisani, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia. La nostra idea è stata presentata insieme ad iniziative di altre regioni e il nostro modello, a breve, permetterà alle persone con disabilità di vivere la spiaggia nella massima inclusività. Il Molise si pone come un esempio virtuoso a livello nazionale”.“Il ringraziamento va ai sindaci con cui abbiamo collaborato – ha concluso il Presidente Francesco Roberti – e a tutte le istituzioni e associazioni che hanno preso parte a questa importante iniziativa per la costa molisana, che favorisce lo sviluppo di un turismo più inclusivo e sostenibile”.