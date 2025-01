Strade da sistemare: dalla Giunta regionale stanziati 44 milioni di euro sulla viabilità locale

CAMPOBASSO. Messa in sicurezza della viabilità minore e Politiche sociali: 44 milioni di euro per 57 Comuni molisani e due milioni per il recupero della socialità.

Approvata in Giunta regionale la delibera proposta dall’assessore alle Politiche di Coesione, Michele Iorio, che in condivisione con il presidente Francesco Roberti e l’assessore Michele Marone, decidono di dare una boccata di ossigeno alla viabilità minore dei comuni molisani. Si tratta di un finanziamento di 43.969.997,12 a carico delle Risorse del FSC2021-2027 relativo alla Linea di azione “Interventi di messa in sicurezza viabilità minore-comunale”.

“Si tratta di interventi selezionati nell’ambito di un Piano formato a seguito di un avviso pubblico finalizzato al settore Viabilità approvato con deliberazione della Giunta regionale n.277 del 23 luglio 2019, dalla cui graduatoria erano stati selezionati lavori posti a carico dell’anticipazione FSC2021-2027 disposta in favore della Regione Molise con delibera Cipess del 22 dicembre 2021, n. 79” spiega l’assessore Iorio che tecnicamente precisa “La linea di azione include la manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale definiti nell’ambito di un piano di interventi regionale che ricadono nel territorio della Regione Molise per 57 Comuni molisani localizzati sia nella provincia di Campobasso che nella provincia di Isernia. Si tratta certamente di una boccata di ossigeno per i nostri enti locali attraverso la spesa di fondi, quelli dell’Accordo per la Coesione, che insieme ai fondi europei sono oggi gli unici finanziamenti che la Regione Molise può adoperare”.



“Si tratta del primo grande intervento finanziario a favore dei nostri Comuni – dichiara il presidente della Regione Francesco Roberti – che dimostra l’attenzione di questo governo regionale all’intero territorio molisano. Stiamo cercando di recuperare i ritardi per gli interventi sulla viabilità minore che sono rimasti fermi nella passata legislatura perché sarebbe stato ingiusto lasciare indietro i 57 enti locali che avevano diritto, da graduatoria, a ricevere finanziamenti. La nostra attenzione non si ferma solo alla viabilità ma riguarda ogni ambito. Ne è una riprova l’approvazione anche del finanziamento di due milioni di euro a favore dei nostri ragazzi perché volti al recupero della socialità e del benessere psicofisico dei soggetti in età scolare” conclude il presidente Roberti.

L’assessore Iorio spiega che quest’ultima azione “ricade nella sezione speciale 1 a carico delle risorse Fsc, sezione nata per fronteggiare l’emergenza pandemica e post Covid che a livello sociale ha causato conseguenze soprattutto nei ragazzi. E soprattutto nei lor confronti abbiamo il dovere di agire attraverso interventi che soddisfino un reale fabbisogno. Il finanziamento di 2 milioni di euro, infatti, riguarda progetti attuati da istituzioni scolastiche regionali, pubbliche e paritarie, primarie e secondarie di I° e II° grado.

Gli istituti dovranno proporre interventi la cui progettualità dovrà essere realizzata da un’equipe multidisciplinare composta da psicologo, psicoterapeuta, nutrizionisti, pediatra, sociologi, pedagogisti, tanto per far un esempio, con il compito di effettuare uno studio per valutare la persistenza, all’interno di un istituto scolastico, di una forma di disagio causato dal periodo di isolamento dovuto al Covid. Ciascun istituto potrà presentare un progetto esecutivo che potrà essere finanziato per un importo

massimo di 30mila euro”, conclude l’assessore Iorio.