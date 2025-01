Tassa di soggiorno a Termoli: dettagli e modalità di applicazione

TERMOLI. In merito alla nuova tassa di soggiorno, si ribadisce quanto segue: “Con la delibera n.80 del 27.11.2024 il Consiglio Comunale di Termoli ha approvato il Regolamento per la nuova imposta di soggiorno.

Successivamente, con delibera di Giunta Comunale n.341 del 04.12.2024 sono state approvate le tariffe per l’imposta di soggiorno prevista a decorrere dal primo gennaio 2025.

Da quanto stabilito, l’imposta di soggiorno è fissata in due euro per notte e sarà corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive del Comune di Termoli e per un massino di cinque pernottamenti consecutivi.

L’imposta di soggiorno sarà utilizzata dal Comune di Termoli per finanziare interventi in materia di turismo e quindi in favore delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambienti locali e dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

L’articolo 5 del regolamento, che riportiamo integralmente, indica invece tutti i soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a) Minori fino al decimo anno di età;

b) I malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;

c) Chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale per un massimo di due persone per paziente;

d) Per le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;

e) Gli autisti di autobus dei gruppi organizzati;

f) Le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/1992 e i loro rispettivi accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono minorenni;

g) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

h) Gli appartenenti alle forze di Polizia statali e locali, Carabinieri, corpo dei Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Protezione Civile ed enti equiparati soggiornanti per esigenze di servizio.

1) I gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi accompagnatori, sono tenuti al pagamento del 50% dell’imposta;

]) I gestori e i lavoratori che alloggiano nella struttura e non residenti nel territorio comunale;

k) Gli studenti universitari regolarmente iscritti ai corsi di laurea presso l’UNIMOL sede di Termoli;

2. Le esenzioni di cui ai punti b) e c) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura

ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore

dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei

confronti del soggetto degente.

L’articolo 6, invece, al punto 3 si occupa dei versamenti a carico dei gestori che sono così indicati:

3. Il gestore dela struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Termoli delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, e precisamente con le seguenti modalità:

a) Entro il 15 (quindici) aprile, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

b) Entro il 15 (quindici) luglio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno;

c) Entro il 15 (quindici) ottobre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre;

d) Entro il 15 (quindici) gennaio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Infine, quando sarà definita la piattaforma per la gestione dell’imposta di soggiorno, verranno organizzati degli incontri tematici con le associazioni datoriali e i gestori delle strutture alberghiere ed extralberghiere per illustrare al meglio tutte le informazioni necessarie a rendere fruibile il servizio fornendo tutti i chiarimenti necessari per una più corretta e snella gestione dell’imposta di soggiorno”.