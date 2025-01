Termoli celebra San Timoteo col nuovo Santuario

La chiesa parrocchiale di San Timoteo diventa Santuario: un momento storico per la comunità diocesana, nel ricordo del santo venerato anche da Papa Francesco. Solenne celebrazione presieduta da monsignor Gianfranco De Luca, nel segno di fede, tradizione ed ecumenismo. In occasione della memoria liturgica dei Santi Timoteo e Tito – Domenica della Parola di Dio (26 gennaio 2025) la chiesa parrocchiale di San Timoteo in Termoli sarà elevata a Santuario. La solenne celebrazione eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Gianfranco De Luca, è in programma alle ore 18.

Un momento di grazia per la comunità parrocchiale e diocesana, al termine della Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani, che richiama anche il Pellegrinaggio del Corpo di San Timoteo a Roma avvenuto cinque anni fa proprio nella prima Domenica della Parola di Dio voluta da Papa Francesco che ha venerato personalmente il santo custodito a Termoli assicurando preghiera e vicinanza.

Quest’anno, peraltro, ricorre l’ottantesimo anniversario del rinvenimento del corpo di San Timoteo nella Cattedrale di Termoli. Era l’11 maggio del 1945 quando, durante i lavori di restauro della cripta, le spoglie del figlio prediletto dell’apostolo Paolo, occultate dal vescovo Stefano nel 1239, tornarono alla luce offrendo alla città e all’intera diocesi un privilegio unico al mondo.

Da allora ad oggi sono state diverse le iniziative che si sono intraprese per portare a conoscenza la figura di San Timoteo e proporla sempre più alla considerazione dei devoti, degli studiosi e tutti coloro che sono interessati alla storia biblica. L’erezione a Santuario costituisce così un ulteriore passo in avanti per valorizzare, promuovere e sostenere la presenza del santo in città. La chiesa parrocchiale ha l’onore di custodirne il sacro capo mentre il corpo è collocato in Cattedrale. Nei giorni scorsi, inoltre, reliquia del santo biblico è stata posta nell’altare della Cattedrale di Istanbul-Costantinopoli.

Fede, cultura, storia, tradizione, ecumenismo: San Timoteo è, dunque, un dono prezioso per condividere il cammino verso Dio e lasciarsi guidare in questo anno giubilare come pellegrini di speranza. Il parroco don Benito Giorgetta, con un sentimento di profonda gratitudine e in comunione di preghiera, invita tutti a partecipare, assieme al vescovo, mons. De Luca, e a tutta la comunità diocesana per condividere questo ulteriore segno di amore nei confronti del Santo custodito a Termoli, lo stesso presente nella Sacra Scrittura. Durante la santa messa la comunità accoglierà con gioia anche il nuovo vicario parrocchiale, don Sergio Carafa, proveniente dalla chiesa di Gesù Crocifisso di Termoli.