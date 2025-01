Trasporto pubblico, domani confronto sulle “fermate”

GUARDIALFIERA. UilTrasporti Molise., in qualità di rappresentante dei lavoratori del comparto del Trasporto pubblico Locale, ha chiesto di organizzare un incontro il 9 gennaio 2025 per discutere la sensibilissima e urgente questione delle fermate autobus sulla statale 647 (Bifernina) e per confrontarsi con i rappresentanti degli enti.

Regione Molise, Anas, sindaci, da mettere attorno a un tavolo, riguardo a possibili soluzioni temporanee e un eventuale piano temporale per affrontare questa problematica ormai riconosciuta, specialmente in considerazione delle recenti comunicazioni con la Motorizzazione Civile di Campobasso e l’Anas.

L’incontro dovrebbe essere confermato, poiché ha dato disponibilità il consigliere regionale delegato ai Trasporti, Roberto Di Pardo.