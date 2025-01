Trasporto pubblico a Chieuti e Serracapriola, interviene la senatrice Fallucchi

CHIEUTI. Dopo anni di disagi e isolamento per i cittadini di Chieuti, Serracapriola e San Paolo di Civitate, la Senatrice Annamaria Fallucchi si è fatta portavoce di una battaglia fondamentale per il territorio: il ripristino di un sistema di trasporto pubblico efficiente che colleghi i tre comuni al capoluogo foggiano.

Negli ultimi anni, la soppressione di numerose corse di autobus, causata dal calo demografico e dalla riduzione dell’utenza, ha progressivamente limitato le opportunità per le comunità locali. Studenti, lavoratori e cittadini di tutte le età sono stati privati della possibilità di accedere a servizi essenziali, corsi di studio, attività economiche e agli enti pubblici di Foggia, costringendo molti a spostare la propria vita sociale ed economica verso i centri più vicini in Molise.

Grazie all’impegno della Senatrice Fallucchi, che ha avviato un confronto diretto con le istituzioni regionali e le aziende di trasporto, finalmente si intravede una soluzione. Un nuovo piano per il ripristino e il potenziamento delle corse di collegamento tra i piccoli comuni e il capoluogo non è più un’utopia, ma una necessità che non può più essere rimandata. Non è qualcosa a cui rassegnarsi, ma una questione di cui parlare e da risolvere con urgenza.

“La mancanza di collegamenti adeguati ha rappresentato per troppo tempo un ostacolo allo sviluppo e alla qualità della vita di queste comunità – ha dichiarato la Senatrice Fallucchi. – Richiedere il ripristino di un sistema di trasporto pubblico efficiente è il primo passo per riaffermare il ruolo centrale di Foggia e garantire che nessun cittadino della Capitanata venga lasciato indietro. Questo intervento non è solo una risposta a un problema pratico, ma un segnale concreto di vicinanza e attenzione da parte delle istituzioni. Le persone devono poter vivere pienamente il loro territorio, senza dover cercare altrove opportunità e servizi. La vicinanza tra i piccoli comuni e il capoluogo è essenziale per uno sviluppo sostenibile e condiviso.”

Le amministrazioni locali hanno accolto con entusiasmo la notizia, sottolineando come questa iniziativa rappresenti un impegno concreto per il benessere sociale dei cittadini e per la crescita economica della Capitanata, un segnale positivo che guarda al futuro.