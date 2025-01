Un doppio “Ringraziamento” col vescovo a Montecilfone

MONTECILFONE. Giornata del ringraziamento dal contenuto speciale, quella organizzata dalla sezione locale della Coldiretti, guidata dalla presidente Leana Amoroso. Una cerimonia officiata da, vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca, e dal parroco don Franco Pezzotta.

Presente il sindaco Giorgio Manes con tutta l’amministrazione, non solo per ringraziare il signore per i doni e frutti della terra. E’ stato un momento emozionante nel dare l’ultimo saluto e congedo a monsignor Gianfranco De Luca. Con il saluto e messaggio di gratitudine da parte del sindaco e del parroco, che hanno augurato un futuro pastorale ricco di soddisfazioni e un apostolato fecondo della terza età.

LA LETTERA:

“Eccellenza Reverendissima, Come Sindaco di Montecilfone, a nome di tutta la comunità, dell’Amministrazione Comunale e mio personale, intendo rivolgere un sentito e sincero ringraziamento a monsignor Gianfranco De Luca per l’opera pastorale portata avanti in questi anni 18 anni in diocesi e per il modo stesso con cui ha interpretato il suo ruolo all’interno di questa comunità. Un’azione pastorale costantemente orientata verso il dialogo e la ricerca di una chiave di lettura condivisa degli eventi e delle problematiche sociali del territorio che ha sempre rappresentato un valore aggiunto e una preziosa risorsa verso cui volgere lo sguardo. Eccellenza, la sua opera Pastorale verrà ricordata da tutti noi come un’opera umana e sacerdotale appassionata e autentica e di cui l’Amministrazione Comunale ha sempre avvertito, in modo pieno e concreto, la vicinanza e il sostegno: umanità, dolcezza, fermezza, pazienza, comprensione. È stato questo! Ricordo non soltanto le Visite ufficiali Pastorali periodiche, ma anche visite e saluti improvvisi al Comune di Montecilfone e negli inviti e convocazioni frequenti in Episcopio dei Sindaci Amministratori del Basso Molise per sostenerci, incoraggiarci e confrontarci sui problemi sociali del territorio. La sua presenza e la sua testimonianza in Diocesi, ha dato conforto e speranza, specie nei momenti più impegnativi e delicati vissuti in questi anni da Montecilfone e da altri paesi del Basso Molise.

Mi piace ricordare, in tal senso, l’impegno della Diocesi di Termoli-Larino, guidata da vostra eccellenza anche attraverso gesti simbolici ma di grandissimo rilievo caritativo sociale, compiuti in occasione del Terremoto del 2018 e della Pandemia. Una testimonianza e un’eredità, quella che ci lascia vostra Eccellenza, densa di spiritualità e fede ma, nel contempo, anche di forza e passione civile. Insegnamenti ed esempi di umanità e di dialogo che dovremo custodire e di cui faremo tesoro negli anni a venire, come cittadini cristiani innanzitutto, e anche come Amministratori, assumendo e facendo nostro nell’agire quotidiano il richiamo che Vostra Eccellenza ci ha sempre trasmesso, ad una sempre maggiore azione di comunità, al rilancio della cittadinanza attiva, al rafforzamento dell’azione educativa e formativa rivolta ai più giovani e all’impegno costante sul fronte della tutela dei diritti e della cura dei più deboli e dei più bisognosi. Eccellenza, Grazie per la sua passione e grazie anche per la testimonianza di questi 18 anni a servizio del territorio del Basso Molise. Finito un lungo servizio 18 anni, il servizio continua come vescovo e come sacerdote. Buona strada, Eccellenza ci ricordi nelle sue preghiere, ne abbiamo davvero tanto bisogno. Resterà nel cuore dei cittadini di Montecilfone, di chi ti ha conosciuto, incontrato, ascoltato e seguito».