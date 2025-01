Via Corsica sempre più buia: va messa in sicurezza

TERMOLI. Sta trascorrendo l’ennesimo inverno, ma via Corsica resta particolarmente buia. I progetti di riqualificazione per aumentare la sicurezza, attraverso interventi sulla viabilità e sulla pubblica illuminazione, compreso il ripristino della transitabilità su uno dei lati pedonali del viadotto Santa Maria, sono in itinere, ma chiediamo di accelerare, perché davvero è una “macchia nera” che attraversa la città, in uno dei suoi tratti più sensibili.

Ce ne siamo resi conto ancora una volta, personalmente, nella serata di Capodanno, proprio in prossimità dei due ponti, anche quello del Molinello, punti luce che mancano e qualche lampione spento, disegnano uno scenario quasi spettrale e considerato il flusso viario e gli innesti che ci sono lungo il tragitto, è proprio la carenza di sicurezza a emergere, senza considerare qualche episodio di allarme sociale che proprio attraverso noi era stato denunciato.

Per questo, sarebbe auspicabile perfezionare al più presto l’iter amministrativo che dovrà dare impulso alla riqualificazione, ricordiamo come il progetto complessivo vale molti milioni di euro, inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche.

Emanuele Bracone