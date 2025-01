GUARDIALFIERA. Celebrato martedì scorso il 60esimo anniversario di matrimonio tra Antonio Colasurdo e Cecilia Spidalieri.

Nozze di diamante festeggiate con questo messaggio di auguri speciale: «Un giorno speciale per il vostro 60esimo anniversario di matrimonio, desideriamo esprimervi la nostra profonda gratitudine per tutto ciò che avete fatto per noi in questi anni. Ripensiamo con affetto all’amore e alle attenzioni che ci avete sempre donato: ogni gesto, ogni parola e ogni sorriso hanno reso le nostre vite più ricche e felici.

Ogni momento trascorso insieme ci fa sentire il vostro immenso affetto e ci ricorda quanto la vostra unione sia un esempio prezioso per tutti noi. Con tutto il cuore, vi auguriamo di continuare a vivere con la stessa gioia, serenità e amore che avete sempre condiviso, e che possiate godere ancora di tanti anni felici, colmi di salute e affetto.

Con infinito amore, i vostri figli Giovanni e Silvia, il genero Giuseppe e la nuora Anna, e tutti i vostri nipoti: Antonio, Nicolò e Sharon, Francesco e Diego». Auguri alla splendida coppia anche da Nicola Mastrogiuseppe.