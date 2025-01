Carmine Tieri e Anna Marinacci

TERMOLI. Giornata speciale e da incorniciare per gli “Sposini” Carmine Tieri (detto “Baffo Nero”) e Anna Marinacci. Per loro si corona il sogno delle nozze d’oro: 50 anni di vita di coppia, ecco che i loro pezzi di cuore familiare in questa giornata di grande festa per loro fanno a loro due un augurio speciale:

“E che il vostro cammino insieme sia ancora lungo colmo di gioia e serenità tanti auguri di buon anniversario da tuo nipote Gabriele, da tua figlia Michela tuo genero Valerio e da tutti parenti e amici”.

Oggi per benedire questa unione ci sarà una benedizione a mezzogiorno presso la chiesa di San Timoteo.

Ai due coniugi giungano gli auguri e felicitazioni da parte della nostra redazione in particolar modo da Michele Trombetta e famiglia.