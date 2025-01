LARINO. Ernesto Matteo Vitulli spegne la prima candelina. «Grazie per questo meraviglioso anno che ci hai regalato, grazie per tutte le emozioni vissute. Rifaremmo ogni cosa perché insieme a te ha tutto un altro sapore.

Abbiamo già costruito un anno di ricordi e chissà quanti ancora ce ne aspettano. Il nostro augurio è quello di riuscirli ad assaporare tutti e di non perderci mai nulla di te. Ti amiamo amore, auguri per questo tuo e nostro primo anno. La tua mamma e il tuo papà».