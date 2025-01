SAN GIULIANO DI PUGLIA. I 30 anni di Guido Visconti: «Oggi, 26 gennaio 2025, è un giorno speciale per te, compi 30 anni. In questo momento così bello che tu possa esplorare nuove strade e raggiungere nuovi traguardi; che tu possa avere sempre il coraggio di vivere intensamente, di amare profondamente e di sognare in grande; di essere te stesso e di seguire la tua strada senza paura; che tu possa essere sempre circondato dall’amore e dalla felicità; che tu possa avere sempre un cuore pieno di amore e di affetto.

La tua famiglia oggi ti augura tutto ciò che tu desideri, di non perdere mai quel sorriso che ti illumina il viso e di realizzare tutti i tuoi sogni. Tantissimi auguri dalla tua famiglia che ti vuole un mondo di bene e con un pensiero speciale dai tuoi amici: Luigi Petacciato, Martina Vassalli, Giovanna Ritucci e Maria Di Renzo che festeggiano con te dal cielo e dal tuo fratellino Umberto che è sempre con te e non ti abbandonerà mai».