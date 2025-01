SANTA CROCE DI MAGLIANO. Michelangelo Di Nunzio compie 30 anni. Per lui questo splendido messaggio di auguri: «In questo giorno così importante per la tua vita, ti auguro di non farti mai abbattere dalle negatività e di cercare sempre la luce nell’oscurità, quella che tu, con il tuo amore, hai illuminato per me. Buon compleanno Amore mio!»