URURI. Giorno speciale per chi compie 50 anni: un traguardo di vita significativo. A Pinuccia Di Giacomo giungono degli auguri molto affettuosi:

«Cara Pinuccia, ci sono giorni che passano inosservati altri impossibili da dimenticare, oggi è uno di questi!

I compleanni sono traguardi importanti ed oggi è sicuramente un’occasione in più per festeggiare l’ammirevole e amorevole donna che sei. Che tu possa vivere quanti più, sorrisi, brividi, sospiri possibili, e aggiungendo, perché no, anche qualche lacrima di intensa gioia per rendere così magico il tuo tempo.

Con tanto affetto ti auguriamo un felicissimo compleanno!»

Questo il messaggio di Nicola, Filomena, Luisa e Piergiacinto.