Tiziano e Paolo Sirugo

TERMOLI. I maestri d’orchestra termolesi si sono specializzati. Non capita proprio ogni giorno di augurare a due fratelli, entrambi maestra d’orchestra ed entrambi medici chirurghi, una brillante carriera professionale per il risultato raggiunto. Il dottor Tiziano Sirugo, infatti, ha conseguito ieri, mercoledì 29 gennaio, la specializzazione in Radiologia presso l’Università Humanitas di Milano, mentre il fratello Paolo ha ottenuto la specializzazione in Cardiologia presso l’Ateneo di Ferrara. Giungano, pertanto, a entrambi i fratelli, al papà e alla mamma Michelina Morelli, gli auguri e le congratulazioni per gli splendidi traguardi dai loro familiari, oltreché dalla nostra redazione.