Air basket Italiangas Termoli corsara a Benevento, Playin Gold di serie B in “cassaforte”

TERMOLI. La Air Basket Italiangas Termoli ha conquistato una vittoria cruciale sul parquet della Miwa Cestistica Benevento, imponendosi con il punteggio di 73-69 in una sfida vibrante e combattuta fino all’ultimo secondo. Questo successo rappresenta un passo decisivo verso l’accesso ai PlayIn Gold, avvicinando la squadra termolese al traguardo stagionale con grande determinazione.

L’incontro è stato un vero e proprio big match tra due formazioni di alto livello. La Miwa Cestistica, forte del fattore campo e di una stagione solida, ha opposto resistenza fino alla sirena finale, ma la Air Basket Italiangas Termoli ha saputo mantenere lucidità nei momenti decisivi, gestendo al meglio gli attacchi avversari e piazzando canestri fondamentali nei minuti finali. Determinanti sono state la compattezza difensiva e la capacità di sfruttare le transizioni veloci.

Con un gioco collettivo affiatato e una mentalità vincente, i termolesi hanno dimostrato ancora una volta di essere pronti a competere ai massimi livelli.

Questa vittoria regala due punti pesantissimi, forse i più importanti di questa prima fase di campionato ormai agli sgoccioli. Tuttavia, la battaglia non è ancora conclusa: manca ancora una partita decisiva per blindare definitivamente il passaggio ai PlayIn Gold.

L’ultimo impegno si giocherà in casa al PalaSabetta di Termoli domenica prossima.

La società, i giocatori e lo staff tecnico chiamano a raccolta tutti i tifosi per riempire gli spalti e sostenere la squadra in questa sfida fondamentale. L’obiettivo è chiudere la prima fase nel migliore dei modi e continuare il cammino verso il sogno playoff.

Per l’ultima gara della regulare season contro il fanalino di cosa Taranto, ma questa vittoria di poco fa a Benevento è stata la chiave di volta della stagione Benevento all’inizio di stagione veniva annoverata tra quelle papabili della vittoria finale, l’Air Termoli, invece, li ha battuti sia all’andata che oggi al ritorno sempre in gara infrasettimanale, il top scorer della serata per i termolesi l’eccezionale Antonio Matera con 14 punti, seguito a ruota da Simas Raupys con 13 e Matteo Grimaldi con 12, Obinna con 10, ma anche capitan Marinaro sta tornando alla grande, 6 punti, come Antonio Canistro, Lorenzo Cherubini e Dino Bocevski con 5, Mamba Rossa Matteo Tersillo con 2.

Michele Trombetta