Air basket Italiangas Termoli vince a Mola di Bari e resta in corsa per i playoff

TERMOLI. Torna con una vittoria dalla delicata sfida di Mola di Bari l’Air basket Italiangas Termoli.

La partita tra Mola New Basket e Air Basket Italiangas Termoli, disputata ieri pomeriggio alle 18, si è conclusa con la vittoria dell’Air Basket Termoli per 73-59. I termolesi, in svantaggio solo nei primi minuti di gara, hanno poi preso il controllo del match senza grandi difficoltà, conquistando altri due punti preziosi.

Con questa vittoria, l’Air Basket Termoli continua il suo cammino positivo nel campionato di Serie B Interregionale, tenendo salda la vista sul sesto posto e sui playoff. Oggi la squadra si è presentata a Mola di Bari con qualche problema di formazione: Matteo Tersillo, costretto a letto dall’influenza giovedì e venerdì, non era al meglio, così come Simas Rupys. Tra i due, chi stava peggio era “Mamba Rosso” Matteo Tersillo. Coach Marinelli, dimostrando il suo buon senso e l’attenzione da “padre di famiglia”, ha deciso di lasciarli a casa per consentire loro di guarire completamente.

La scelta è stata sicuramente ponderata, anche grazie al rientro in grande stile di Silvio Marinaro. Inoltre, oggi Lorenzo Cherubini ha brillato come Top Scorer, mettendo a segno ben 19 punti personali.

La squadra, grazie a questa vittoria, si trova a 22 punti in classifica. Se a inizio stagione qualcuno avesse ipotizzato che, a due giornate dal termine della regular season, l’Air Basket sarebbe stata così vicina ai playoff, nessuno ci avrebbe creduto. Eppure, oggi è realtà.La prossima partita, in programma mercoledì 29 gennaio contro la Cestistica Benevento, sarà decisiva in chiave playoff.

Benevento che, battuta al PalaSabetta all’andata dopo un’emozionante extra time grazie a una magnifica giocata sulla sirena di Simas Rupys, cercherà certamente una rivincita sportiva.

Dopo questo scontro, ci sarà l’ultima partita in casa contro l’ultima in classifica, Taranto, domenica prossima.

L’Air Basket, che nel corso della stagione ha sconfitto diverse big del campionato e si è guadagnata il soprannome di “mina vagante del girone”, ha dimostrato di essere una squadra forte e competitiva, anche se a volte capace di qualche “follia”.

Michele Trombetta