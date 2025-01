Basket: mercoledì sotto i riflettori nel Molise

CAMPOBASSO. Fip Molise, un mercoledì sotto i riflettori.

Un mercoledì che porrà il Molise al centro dell’attenzione del panorama cestistico nazionale. Il territorio molisano, infatti, ospiterà la tappa del progetto ‘Ogni regione conta’ alla presenza del coordinatore delle nazionali maschili Luigi Datome e del coach Marco Sodini.

La Molisana Arena e Campobasso, il 15 gennaio, saranno lo scenario di due sedute da due ore (dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19) con coinvolti i ragazzi più talentuosi del territorio. Un’ottantina, nel complesso, i cestistici coinvolti.

Non solo, per un panorama a tutto tondo, i prospetti delle classi di età non direttamente coinvolte saranno di scena al PalaVazzieri sotto gli ordini del commissario tecnico dell’Italbasket rosa Andrea Capobianco.

Poi, dalle 20, sul parquet dell’Arena la cerimonia speciale di premiazione del basket territoriale con, sotto i riflettori, tutti i team del territorio e riconoscimenti speciali per le figure dirigenziali, tecniche, arbitrali ed atletiche in bella vista durante l’ultimo anno.