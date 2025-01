«Fieri di aver creato un gruppo così appassionato e affamato di successi», l’orgoglio di Basso Lanzone

TERMOLI. Reduce dalla splendida vittoria in trasferta di ieri sera a Mola di Bari, il direttore generale dell’Air basket Italiangas Termoli, Basso Lanzone, ha voluto commentare l’impegno della squadra e la capacità di portare a casa un successo importante.

«Ogni volta che guardo questi ragazzi in campo, sento un’ondata di orgoglio attraversarmi. Non voglio che il loro percorso venga considerato normale; ogni passo che fanno è una conquista, ogni piccola difficoltà è un’opportunità per dimostrare la loro determinazione. Oggi, anche di fronte alle sfide numeriche che abbiamo incontrato, la squadra ha saputo rimanere unita e combattere su ogni pallone. Questo spirito di squadra, questa resilienza, mi stimola continuamente e mi riempie di gratitudine».

Prosegue Lanzone: «Io e tutta la società siamo fieri di aver creato un gruppo così appassionato e affamato di successi. È chiaro che c’è ancora tanta strada da percorrere e un sacco di lavoro da fare, ma sapere di poter contare su uomini così motivati e desiderosi di crescere è una fonte di grande conforto. Ogni giorno, questa squadra mi ricorda perché abbiamo intrapreso questo viaggio: per migliorare, per lottare, per sognare in grande. La nostra avventura è solo all’inizio, e insieme siamo pronti a scrivere pagine straordinarie. Continuiamo a credere in noi stessi e nel nostro potenziale!»