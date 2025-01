Il Canusium basket espugna il PalaSabetta 101-93

TERMOLI. Air basket Italiangas Termoli battuta al PalaSabetta 101-93 dal Canusium basket Canosa.

Attualmente sesta in classifica con 18 punti, la squadra di Marinelli ha iniziato il primo quarto con grande disinvoltura. Tuttavia, nei secondi finali, ha abbassato la guardia, permettendo agli avversari di ridurre il vantaggio accumulato, chiudendo il parziale sul 26-23.Non inizia bene il secondo quarto per l’Air, che spreca il vantaggio accumulato e consente agli avversari di avvicinarsi. A meno di 5 minuti dalla fine del secondo periodo, il punteggio è 34-36. Molti errori si registrano nei tiri da tre punti, ma anche sotto canestro la situazione non è migliore.

A 2’43” dall’intervallo lungo, la situazione per l’Air precipita: gli ospiti conquistano un vantaggio in doppia cifra, portandosi sul 35-45 (+10). A 35 secondi dalla fine, un tiro da tre di Canistro riaccende le speranze, ma i pugliesi rispondono immediatamente con un’altra tripla, ristabilendo i 10 punti di distacco. Sul filo della sirena, due tiri liberi realizzati da Canistro fissano il punteggio sul 40-48 in favore del Canusium Basket all’intervallo.

L’intervallo lungo non ha portato miglioramenti in casa Air; anzi, la situazione è peggiorata ulteriormente. A 6 minuti dalla fine del terzo quarto, il distacco è arrivato addirittura a 13 punti in favore di Canosa. Successivamente, a 3’27’’ dalla fine, il divario era leggermente diminuito a -12. A quel punto, Matera, con una tripla, ha ridato fiato alla squadra, portandola a -9 (56-65).

Nonostante tutto, nulla sembra girare a dovere per i ragazzi di Marinelli: a 1’24’’ dalla sirena del terzo quarto, il Canosa è ancora avanti con un vantaggio in doppia cifra (58-71, +13). Quando mancavano 50 secondi, sembrava che con un parziale di 5 punti si potesse riaprire il match, ma anche stavolta è stata solo un’illusione. Il Canusium, con una tripla, ha ristabilito il vantaggio a -10 e ha chiuso il terzo periodo sul 64-74.

Le previsioni sull’esito della gara restano negative.Inizio quarto tempo, i termolesi reagiscono con orgoglio: in un solo minuto conquistano 4 punti, portandosi a -6 (70-76). Tuttavia, l’entusiasmo dura poco: il Canosa si conferma una squadra solida e in pochi secondi ristabilisce un vantaggio a doppia cifra, tornando a +12.

A metà quarto, i termolesi riescono nuovamente a ridurre il distacco a -7, ma è solo un’illusione: gli ospiti non perdonano e ogni attacco si rivela letale. A 4’05” dalla fine il divario è di nuovo di 12 punti; a 2’22”, i padroni di casa si avvicinano a -10 (79-89).

Nel basket, però, due minuti possono essere un’eternità. Matera, con una tripla, riaccende le speranze dei suoi, portando il punteggio sull’83-86. A 1’11” dalla fine il tabellone segna 91-94: la tensione è alle stelle.

A 55″, però, il Canosa si riporta a +5 grazie a due tiri liberi. Da lì in poi, i termolesi, complice una serie di errori decisivi, non riescono più a rientrare in partita. Il fischio finale sancisce il successo degli ospiti con il punteggio di 93-101.Peccato per questa ghiotta occasione sprecata.

Michele Trombetta