Inizia il rush finale in serie B: Air basket Italiangas Termoli in trasferta a Mola di Bari

TERMOLI. Mancano solo 3 sfide alla chiusura della regular season, nella serie B Interregionale.

Cominciano a delinearsi le gerarchie del girone, almeno per quanto riguarda la parte alta della classifica.

La Action Now (32 punti) continua a vincere e guidare, a sole due lunghezze però dalla seconda Scandone Avellino (30 punti).

Proprio domani, domenica 26 gennaio, ad Avellino le due squadre saranno una di fronte all’altra.

Gli irpini hanno scavato un solco sulle immediate inseguitrici, con Brindisi e Adria Bari, a 26 punti.

Più in basso, in quinta posizione, i Lions Bisceglie (24) provano a mantenere il passo delle “grandi” avendo battuto la Virtus Molfetta (20 punti), facendo un favore ai biancoazzurri termolesi nel recupero della sesta posizione.

La Air Basket Italiangas Termoli, dal canto suo, domenica scorsa ha tirato fuori una delle migliori prestazioni della stagione davanti ai propri tifosi, battendo l’Adria Bari in un PalaSabetta infuocato e riagguantando di fatto la zona Play-In Gold in un momento tanto importante quanto delicato in vista degli ultimi tre match della regular season.

Mola, Benevento (mercoledì 28) in trasferta e poi la chiusura in casa con il Cus Jonico Taranto ultimo in classifica.

Il clima è positivo, anche se domenica la trasferta di Mola potrebbe essere affrontata con gli uomini contati perché due ragazzi sono influenzati, ma Coach Marinelli farà di tutto per rimetterli in piedi.

Michele Trombetta