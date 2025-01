L’Air Basket Italiangas Termoli cerca il riscatto contro l’Adria Bari

TERMOLI. Domenica, i biancoazzurri dell’Air Basket Italiangas Termoli scenderanno in campo al PalaSabetta per affrontare l’Adria Bari in un match che si preannuncia molto impegnativo. Dopo due sconfitte inattese, i ragazzi di coach Marinelli sono determinati a invertire la rotta e a tornare alla vittoria. Sebbene la voglia di fare bene sia sempre stata una costante per la squadra termolese, è evidente che impegno e costanza da soli non sono sempre sufficienti per conquistare il risultato positivo.

La prestazione di domenica scorsa a Molfetta è stata senza dubbio la più opaca della stagione. Tuttavia, in altre occasioni, i termolesi hanno mostrato grande qualità e capacità di gioco, dimostrando che sono una squadra competitiva.

L’Adria Bari, attualmente al quarto posto in classifica con 26 punti, è un avversario di alto livello, a soli quattro punti dalla capolista Action Now Monopoli, a quota 30. Va però ricordato che proprio il Monopoli è stato battuto dai termolesi nella gara inaugurale del campionato, un risultato che dimostra che questa squadra può giocarsela con chiunque.

Per avere la meglio su un avversario ostico ma non imbattibile, sarà fondamentale che il gruppo di coach Marinelli scenda in campo compatto e determinato, privilegiando il gioco di squadra rispetto alle iniziative individuali. Il pubblico del PalaSabetta, sempre fedele e caloroso, sarà ancora una volta il sesto uomo in campo, pronto a sostenere la squadra dal primo all’ultimo minuto.

Questa sfida rappresenta un’occasione cruciale per rilanciare le ambizioni playoff, che, nonostante le difficoltà, sono ancora alla portata con il giusto impegno e una serie di risultati positivi.

Palla a due alle ore 18:00 presso il PalaSabetta di Termoli. Forza Air Basket!

Michele Trombetta