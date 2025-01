L’Air basket Italiangas Termoli pronta a tornare in campo – Video

TERMOLI. Dopo la pausa natalizia, l’Air Basket Italiangas Termoli è pronta a tornare in campo con la grinta e la fame di chi vuole lasciare il segno. Coach Gigi Marinelli e i suoi ragazzi hanno ancora il fuoco negli occhi per quella maledetta ultima partita del 2024. Sul campo della capolista, avevano la vittoria in pugno per tre quarti di gioco, dominando con autorità e mostrando chi comanda.

Poi, un calo di energie, una panchina corta e un pizzico di fortuna per gli avversari hanno ribaltato tutto. Risultato? Una sconfitta di soli 5 punti. Ma sapete una cosa? Anche gli avellinesi hanno dovuto ammetterlo: l’Air Basket è stata la squadra più tosta che abbiano affrontato. E ora si riparte. Basta recriminazioni, è tempo di guardare avanti. Durante le feste, la squadra non è rimasta a guardare: torneo natalizio? Vinto. Allenamenti? Fatti a tutta birra. Stanchezza? Non pervenuta.

Coach Marinelli ha lavorato sodo per evitare qualsiasi calo di tensione. Qui la “sindrome del panettone” non entra. Ogni giocatore è carico a molla, pronto a dare il massimo sul parquet. Domenica 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, alle ore 18, il PalaSabetta sarà il teatro della sfida contro il Canusium Basket. Sì, sulla carta gli avversari sono indietro, ma guai a sottovalutarli. Sono in ripresa, e ogni partita è una battaglia. Marinelli lo sa, e i suoi ragazzi lo hanno capito: in campo non si regala nulla.

E poi c’è il PalaSabetta. Quel palazzetto non è solo un campo da gioco, è una fortezza. Quando il pubblico spinge, diventa il sesto uomo in campo, una forza che nessun avversario può ignorare.

Domenica, i tifosi saranno lì, pronti a far sentire il loro calore e a spingere l’Air Basket verso un’altra vittoria. La Befana potrebbe portarci carbone? Impossibile. Nella calza vogliamo due punti. I play-off sono lì, vicini, ma per raggiungerli bisogna continuare a lottare. E l’Air Basket Termoli, si sa, non si tira mai indietro.

Forza ragazzi, è tempo di ruggire e prendersi quello che ci spetta!

Michele Trombetta