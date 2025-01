Lanzone: «Siamo attivi sul mercato per rinforzare la squadra»

TERMOLI. L‘Air basket Italiangas Termoli attiva sul mercato, per rinforzare un roster che comunque competitivo deve consolidarsi per centrare gli obiettivi che si vorrebbero cogliere.

In merito, dichiarazione del direttore generale Basso Lanzone, dopo la sconfitta interna al PalaSabetta contro il Canosa.

«Nonostante il grande impegno della squadra, la sconfitta di ieri in casa contro il Canosa non è stata il risultato che ci aspettavamo.

L’impegno profuso dalla squadra, purtroppo, non rispecchia le aspettative che avevamo per questa stagione 2024/2025. Per questo motivo, L’Air basket Italiangas Termoli è ufficialmente sul mercato, con l’obiettivo di apportare i giusti correttivi e raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. La società è determinata a rafforzare la squadra e a tornare sulla strada giusta. Siamo aperti a nuove opportunità e orizzonti per migliorare il nostro progetto, convinti che ogni scelta vada nella direzione di un futuro migliore».