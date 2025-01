TERMOLI. Sconfitta esterna dell’Air basket Italiangas Termoli a Molfetta.

In questa giornata si affrontano due squadre in odore di playoff: la Virtus Molfetta e l’Air Basket Italiangas Termoli. Già dalle prime azioni si capisce che la partita sarà combattuta, con le due formazioni che giocano punto a punto. Il primo quarto si conclude 21-17 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo l’Air Basket parte bene e riesce persino a portarsi avanti, ma si tratta di un’illusione. Di colpo, la formazione termolese ricade nei suoi ormai cronici errori di precisione al tiro, soprattutto nelle triple, che risultano disastrose. Gli errori si accumulano, mentre la Virtus Molfetta si dimostra molto più concreta. Alla sirena del secondo periodo, i padroni di casa hanno già preso il largo, chiudendo avanti di ben 18 punti (46-28).

Simas, questa sera irriconoscibile, viene sostituito due volte da Marinelli. Si va all’intervallo lungo con un’Air partita bene, ma che si è sciolta come neve al sole nel corso dei secondi 10 minuti di gioco, in un modo che definiremmo preoccupante. La speranza è che coach Gigi Marinelli, durante la pausa, riesca a dare ai suoi ragazzi una bella scossa per rimettere in piedi la partita.

La speranza però di rivedere in campo dopo l’intervallo lungo una squadra più tosta e incisiva, rimane tale anche se sembra che nei primi secondi i ragazzi siano tornati con ben altro piglio ma anche in questo caso è solo illusione, perché c’è un giocatore nel Molfetta che da solo ha fatto ammattire tutta l’Air, tale Palladino che ha messo a segno per difetto almeno 5 triple senza contare i tiri da 2 e i mille palloni recuperati, senza che nessuno nell’Air andava a coprire su di lui che poteva così agire indisturbato, l’unico giocatore in palla questa sera, è stato fino al terzo quarto Matteo Tersillo che a fine terzo tempo aveva segnato 17 punti con tre triple, certo il penultimo tempo almeno nel finale ha avuto un impeto di orgoglio riducendo il distacco da 19 a 10 punti.

Sicuramente nulla di che per ribaltare questa situazione ci sarebbe voluto un quarto e ultimo tempo giocato con ferocia e determinazione ma i ragazzi del Molfetta sono stati per tutti i 20 minuti, talmente in partita che siamo stati realisti e abbastanza, scettici anche se a 6 minuti dal temine il distacco diminuiva a meno 10 da meno 20 il massimo raggiunto dai locali, probabilmente si sono svegliati troppo tardi i ragazzi di Marinelli, purtroppo in questa gara sono mancati i consueti apporti concreti dei giocatori più rappresentativi come Simas, Obinna, Caresta, molto imprecisi sui tiri da 3 e sottocanestro, l’unico che invece è stato quasi sempre in partita come abbiamo già detto Matteo Tersillo lui il top score per l’Air la Virtus Molfetta, batte nettamente l’Air Basket più di quanto possano dire i numeri del risultato finale 83-73.

Michele Trombetta